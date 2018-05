Aggredisce prima la moglie, poi gli agenti: bloccato con lo spray al peperoncino

UDINE - Un uomo di 43 anni residente a Udine, è stato arrestato la scorsa notte per resistenza a pubblico ufficiale dalla Polizia, che è riuscita a bloccarlo usando lo spray al peperoncino.

IL FATTO SI E' VERIFICATO ATTORNO ALL'UNA DI NOTTE - L'episodio si è verificato intorno all'una. Al loro arrivo gli agenti delle Volanti hanno sentito una voce di donna chiedere aiuto dall'interno e hanno sfondato la porta per entrare. La donna, anche lei sulla quarantina, è scappata di corsa per le scale inseguita dal compagno tra urla e minacce.

L'UOMO HA IMPUGNATO DEI COLTELLI - L'uomo ha rivolto minacce anche verso gli agenti, scagliandosi contro di loro quando hanno cercato di consentire alla donna di raccogliere alcuni effetti personali per accompagnarla in una struttura protetta. Ha anche impugnato dei coltelli in cucina minacciando gesti di autolesionismo prima di essere definitivamente immobilizzato con l'uso di spray al peperoncino, e arrestato. Colto da malore in Questura, l'uomo è stato portato in ospedale. La donna è stata medicata dai sanitari del 118.