Cade nella piscina (vuota) e muore qualche giorno dopo in ospedale

LIGNANO – E’ caduta nella piscina ancora vuota, riportando gravi contusioni. Tre giorni dopo, Debora Borghese, 51 anni, è morta in ospedale. Il fatto è accaduto giovedì 24 maggio all’hotel Carlton di Lignano, dove la donna, residente a Manzano, aveva cominciato a lavorare per la stagione estiva da meno di un mese. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

A TROVARLA E' STATO IL TITOLARE - L’incidente è avvenuto verso le 13.30, quando la 51enne aveva appena finito il proprio turno come cameriera. Non è chiaro come la donna sia finita nella piscina vuota, ma è probabile che sia stata colpita da un malore mentre ci passava accanto. A notarla è stato il titolare dell’hotel, verso le 15. Immediati i soccorsi, con il personale del 118 che è riuscito a rianimare la donna portandola in ospedale, a Udine. Qui, qualche giorno dopo, Debora Borghese è morta, lasciando nello sconforto parenti e amici.