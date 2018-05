Latitante rintracciato in Romania: usava soldi e documenti di guida falsi

UDINE – Nel 2009 aveva tentato di pagare il pedaggio dell’autostrada A23, alla barriera di Ugovizza, con denaro falso. Non solo, era in possesso di una patente e di un permesso di guida di mezzi pesanti falsificati. Per questo un 60enne cittadino rumeno era stato condannato alla pena di 1 anno e 1 mese di reclusione.

RINTRACCIATO IN ROMANIA - Lo scorso 21 aprile, Polizia rumena ha dato esecuzione al Mandato di arresto europeo, a seguito dell’ordine di carcerazione emesso in data 13 marzo dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti del 60enne. Dopo la condanna, sono state le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Udine insieme all’Interpol a consentire di rintracciare il latitante in Romania. Sono in corso le procedure di estradizione cura del Ministero della Giustizia.