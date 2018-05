Gli eventi in programma venerdì 25 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

A Oleis la 14^ edizione di Olio e Dintorni

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è fissata, a Villa Maseri, per venerdì 25 maggio, alle 17.45, e le diverse iniziative legate alla manifestazione si svolgeranno dal 25 al 27 maggio sempre a Villa Maseri di Oleis di Manzano. L’intero programma è qui.

Piano d'Arta: un weekend alla scoperta delle erbe spontanee

Tre giorni alla scoperta della magia delle erbe spontanee. È quanto mette a disposizione l'iniziativa ‘Riconoscere e Raccogliere - Cucinare e Gustare’ organizzata dal Gruppo produttori del presidio Slow food ‘Radic di mont’ il 25, 26 e 27 maggio all'hotel Park Oasi di Piano d'Arta Terme. I dettagli, qui.

Torna ‘La Festa dei Folli’ di Codroipo

L’edizione 2018 della ‘La Festa dei Folli’, in programma dal 25 al 27 maggio, non sarà da meno: il gruppo ‘Ratatuie - Teatro di strada’, che organizza l’evento, per festeggiare i suoi primi due lustri, ha in serbo per il suo pubblico un sacco di sorprese. Aspettatevi dunque, un altro, incredibile, indimenticabile, weekend, ovviamente folle. Maggiori info, qui.

Convegno di Anffas Onlus

Quando nel 1984 è stata creata la Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus, le famiglie Anffas (associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) che l’avevano fondata erano già perfettamente consapevoli della sfida cui stavano andando incontro per assicurare ai propri figli e familiari con disabilità un futuro sereno anche nel momento in cui non avrebbero più potuto essere al loro fianco. Sono passati 34 anni e l’impegno nell’affrontare quella sfida non è mai venuto meno. In Friuli Venezia Giulia oggi qual è la situazione? Come viene applicata nella nostra regione la Legge 112/2016? Di tutto questo si discuterà nel convegno ‘Progettare il Dopo di Noi, Durante Noi’ organizzato dall’Anffas Friuli Venezia Giulia venerdì 25 maggio a partire dalle 9 al Centro Balducci di Zugliano.

Diversamente Arte

L’arte come mezzo per esprimere le proprie emozioni e le proprie sensazioni. Un linguaggio universale dove, fra dipinti, ceramiche, sculture e altre forme artistiche come musica, poesia e danza, ognuno è libero di declinare il proprio io. E’ questo lo spirito con cui anche quest’anno il Rotary Club di Lignano Sabbiadoro – Tagliamento, in collaborazione con i Club di Codroipo - Villa Manin, Aquileia- Cervignano- Palmanova e Gemona-Friuli Collinare, promuove la quarta edizione di Diversamente Arte, in programma per venerdì 25 maggio alle 18 nella sala espositiva della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.

The Uppertones in concerto a Cervignano

Cervignano del Friuli chiama, Giamaica risponde. Come? Con i mitici Uppertones, trio che si muove al suono della Giamaica degli anni Cinquanta. L’appuntamento è per venerdì 25 maggio alle 21.30 in Piazza Indipendenza a Cervignano del Friuli, per il festival Terra e Fiume. Maggiori info, qui.

‘Mangiare bene per sconfiggere il Male’

Venerdì 25 maggio, alle 18, nello storico Palazzo de Nordis in piazza Duomo a Cividale del Friuli, si svolgerà il secondo appuntamento della serie di conferenze/dibattito L’arte di mangiar bene e sano: chef, medici e scrittori in cucina, organizzata dalla Biblioteca Civica - Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale, in collaborazione con l’Ersa (l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale) e con l’associazione culturale Apriamo il paracadute. Per saperne di più, qui.

Presentazione

Documenti e fonti memoriali sulla storia più antica dell’abbazia di Rosazzo, edito dall’Accademia delle Scienze di Vienna, scritto a quattro mani da Reinhard Härtel e Cesare Scalon, sarà presentato venerdì 25 maggio alle 18 nella sala del Trono nel Palazzo Patriarcale di Udine, preceduta dai saluti istituzionali dell’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, e di mons. Sandro Piussi, direttore dell’Archivio e della Biblioteca Patriarcale.

Ombre di carta

Venerdì 25 maggio alle 20 al Cinecity di Lignano Sabbiadoro si inaugura la mostra Ombre di carta, memorabilia dall’universo Noir (segue buffet, offerto da Cà Venzona e Sapori del Grano) e la connessa rassegna cinematografica – curata da Cinemazero – con la proiezione in 3D del capolavoro di Alfred Hitchcock Delitto perfetto.