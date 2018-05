Traffico di cuccioli: in 21 erano nel bagagliaio di un'auto, ora cercano casa

UGOVIZZA – Erano stipati nel bagagliaio di un’auto i 21 cuccioli di bulldog francese e maltese ritrovati dalla polizia stradale di Amaro nella notte fra il 24 e il 25 maggio. I cagnolini viaggiavano privi di acqua e cibo, in condizioni precarie.

IL RITROVAMENTO è stato fatto attorno alle 4 di notte nell’ambito dei mirati controlli atti a prevenire e reprimere il trasporto e commercio illegale di animali da compagnia. Gli agenti hanno fermato, nei pressi della barriera autostradale di Ugovizza, nel territorio del Comune di Malborghetto, un’autovettura proveniente dal territorio austriaco, una Alfa Romeo sportwagon, condotta da un 35enne di origine partenopea, P.M. le sue inziali. Assieme a lui, anche il fratello, P.A. di un anno più grande. Una volta trovati i cuccioli, i poliziotti hanno fermato i due uomini e li hanno accompagnati agli uffici della sottosezione della polizia stradale di Amaro.

SUL POSTO SONO INTERVENUTI ANCHE I VETERINARI dalla Asl di Udine. I sanitari hanno verificato che i cagnolini (con età media stimata di 60 giorni) erano privi di microchip, non avevano il libretto sanitario e il passaporto canino. Le loro condizioni di salute sono risultate essere discrete. I veterinari hanno anche verificato che tutti i bulldog francesi erano privi di coda, tagliata, pratica illegale sul territorio nazionale. Ora i cuccioli sono in quarantena, in un centro idoneo, come previsto dalla legge. Al termine di quel periodo, concesso il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, i cani saranno affidati ai privati. Chi volesse candidarsi all’affido può inviare una mail all’ufficio della polizia autostradale di Amaro: polstradasottosez.amaro.ud@poliziadistato.it.