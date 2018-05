Gli eventi in programma sabato 26 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Cantine Aperte

C’è fermento nel mondo dell’enoturismo anche in considerazione della nuova legge nazionale che regolamenterà questo settore in costante e forte espansione. E proprio per recepire questo cambiamento, la 26° edizione di Cantine Aperte – appuntamento sabato 26 e domenica 27 maggio in oltre 60 cantine di tutta la regione – quest’anno introduce un’importante novità. Info, qui.

‘Sguardi: Singular Perspectives on Udine’

S’intitola ‘Sguardi: Singular Perspectives on Udine’ la mostra che ospita 50 fotografie scattate dai migranti attraverso l’obiettivo di macchine fotografiche usa e getta, accompagnate da riflessioni e stralci di interviste. Ideato da un gruppo di studenti provenienti da diversi Paesi, il progetto nasce all’interno dell’Euroculture-Erasmus Mundus Master Programme dell’Università di Udine, con la collaborazione Ospiti in Arrivo e vuole offrire uno scorcio nella vita quotidiana e nelle esperienze dei migranti che vivono a Udine. La mostra sarà inaugurata sabato 26 maggio alle 11 nell’atrio di palazzo Antonini, sede dell’università di Udine e sarà visitabile, a ingresso libero fino al 4 giugno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 14.

Doro Gjat in concerto

Per festeggiare la fine dell'anno scolastico all'Enaip Fvg di Pasian di Prato allievi e docenti del corso professionale per Operatore grafico hanno organizzato un evento davvero speciale: un concerto di musica metal, punk e hip hop/rap che vedrà salire sul palco un ospite d'eccezione, il carnico Doro Gjat. Diventato noto, non solo in regione, come cantante del gruppo Carnicats, Doro Gjat ha recentemente intrapreso la carriera da solista e ha già due dischi all'attivo, di cui l'ultimo, ‘Orizzonti verticali’, uscito appena un mese fa. A Pasian di Prato porterà il suo originale stile rap/hip hop fatto di testi mai banali e sonorità di respiro internazionale, sempre fortemente ancorati all'identità friulana da cui trae ispirazione. L'atteso appuntamento è per il 26 maggio, dalle 10 alle 13, nel parco dell'EnAIP Fvg di Pasian di Prato: oltre al cantautore carnico, si esibiranno anche due gruppi formati rispettivamente dagli studenti (shock metal rock) e dai professori (punk rock) dei corsi EnAIP di formazione professionale. L'ingresso è libero.

Parkfest

L’anteprima della manifestazione si terrà già nella serata di sabato 26 a Moggio Udinese con la presentazione del libro ‘Rapaci d’Italia’ a cura di Federico Cauli e Fulvio Genero, alla presenza degli autori. Maggiori info, qui.

A Oleis la 14^ edizione di Olio e Dintorni

A Oleis di Manzano ritorna ‘Olio e Dintorni’, giunta alla 14^ edizione, dal 25 al 27 maggio. L’intero programma è qui.

Piano d'Arta: un weekend alla scoperta delle erbe spontanee

Tre giorni alla scoperta della magia delle erbe spontanee. È quanto mette a disposizione l'iniziativa ‘Riconoscere e Raccogliere - Cucinare e Gustare’ organizzata dal Gruppo produttori del presidio Slow food ‘Radic di mont’ il 25, 26 e 27 maggio all'hotel Park Oasi di Piano d'Arta Terme. I dettagli, qui.

Concorso bandistico internazionale

Nove corpi bandistici provenienti da diverse regioni d’Italia saranno protagonisti sabato 26 e domenica 27 maggio all’auditorium di Bertiolo per la XIII edizione del Concorso bandistico internazionale. Sabato 26 maggio la XIII edizione si aprirà alle ore 15 con «And the winner was…», ovvero l’esibizione dei corpi bandistici che hanno vinto alcune passate edizioni: Filarmonica di Colloredo di Prato vincitrice nel 1994; Associazione culturale musicale Euritmia di Povoletto (1998, 2000, 2008 e 2012). Alle ore 17 avvio del concorso vero e proprio, con le esibizioni della Banda musicale cittadina di Peschiera del Garda (Vr) e alle 20.45 con il concerto del Corpo bandistico Città di Bussolengo (Vr). Seguirà la premiazione del vincitore del VI Concorso internazionale di composizione per banda ed esecuzione dei brani vincitori.

Festa dei vicini di casa

Anche in Friuli si celebra la giornata dei vicini di casa. Nel 2018 e in un contesto diverso da quello delle grandi metropoli, nella nostra regione diventa l'occasione per far conoscere alla cittadinanza due nuovi progetti di housing sociale realizzati con il Fondo Housing Sociale Fvg a Maniago e Remanzacco. Gli appuntamenti sono, rispettivamente, il 25 a partire dalla 18.30 a Maniago Libero e il 26 alle 11 a Remanzacco Borgo Magretti. Un'opportunità per conoscere e incontrare il Vicinato, per Abitare i propri territori e sentirsi parte di una comunità.

Stampa 3d allo Ial

Da un input dato al computer alla creazione di materia: l’affascinante mondo dei makers si apre allo Ial di Udine, con due eventi gratuiti, in programma per sabato 26 maggio e 9 giugno. Due pomeriggi – dalle 14 alle 17 – incentrati sull’artigianato digitale, ovvero quel percorso di progettazione e stampa tridimensionale, che, come si usa dire, dal bit porta all’atomo. Assieme a Nicola Benedet e Claudio Neri, docenti del corso triennale promosso dallo Ial Fvg per Operatore elettronico-Addetto alla programmazione di stampanti 3D e sistemi Arduino, i partecipanti potranno, durante il primo appuntamento, dedicarsi alla modellazione con Solidworks di un oggetto come, ad esempio, un portachiavi o una scatolina, ed il sabato successivo stampare il gadget ideato.