Gli eventi in programma domenica 27 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Appuntamento al Molino Moras

Un pomeriggio di festa, un momento per riscoprire la gioia di riunirsi in un contesto diverso, quello del molino, che fin dai tempi più antichi è luogo di incontro e confronto. L’appuntamento è per domenica 27 maggio al Molino Moras di Trivignano. Info, qui.

Rainbow Village 2018

Quindici associazioni friulane e giuliane riunite per celebrare la Giornata Internazionale Contro la Lesbo-Omo-Bi-Transfobia. L'evento regionale del Fvg, un pomeriggio di arte, cultura e divertimento. Appuntamento a domenica 27 maggio, dalle 15 alle 23, al Parco di Sant’Osvaldo (via Pozzuolo 330, Udine). Maggiori info, qui.

Pasian di Prato: primo memorial Massimiliano Chiarcosso

Si disputa nella mattinata di domenica 27 maggio il primo torneo triangolare di calcio a 11 dedicato alla memoria di Massimiliano Chiarcosso, tragicamente scomparso all'inizio di febbraio del 2017. Info, qui.

Parkfest

A Venzone l’inizio delle attività è previsto per le 10 di domenica. Tra visite socio-culturali, brevi camminate, attività con gli amici a quattro zampe, giochi e laboratori per i più piccoli, la giornata sarà animata dalle musiche dei gruppi folklorisitici, dai sapori delle specialità culinarie transfrontaliere e dall’originalità delle produzioni artiginali dei vecchi mestieri tradizionali. I dettagli, qui.

A Oleis la 14^ edizione di Olio e Dintorni

A Oleis di Manzano ritorna ‘Olio e Dintorni’, giunta alla 14^ edizione, dal 25 al 27 maggio. L’intero programma è qui.

Piano d'Arta: un weekend alla scoperta delle erbe spontanee

Tre giorni alla scoperta della magia delle erbe spontanee. È quanto mette a disposizione l'iniziativa ‘Riconoscere e Raccogliere - Cucinare e Gustare’ organizzata dal Gruppo produttori del presidio Slow food ‘Radic di mont’ il 25, 26 e 27 maggio all'hotel Park Oasi di Piano d'Arta Terme. I dettagli, qui.

Cantine Aperte

C’è fermento nel mondo dell’enoturismo anche in considerazione della nuova legge nazionale che regolamenterà questo settore in costante e forte espansione. E proprio per recepire questo cambiamento, la 26° edizione di Cantine Aperte – appuntamento sabato 26 e domenica 27 maggio in oltre 60 cantine di tutta la regione – quest’anno introduce un’importante novità. Info, qui.

BorderWine

Domenica 27 e lunedì 28 maggio torna BorderWine, il Salone transfrontaliero del Vino Naturale, l’unico evento dedicato al vino coltivato e prodotto secondo rigidi parametri che coinvolge principalmente le cantine produttrici dei 3 paesi confinanti: Italia, Austria e Slovenja. Maggiori info, qui.

Bicimaggio

Il Comitato Amici di Planis organizza invece per domenica 27 dalle 10.30 alle 12.30 con ritrovo in via Monte Grappa 85, l'8^ edizione di ‘Star Bene...Insieme’, una pedalata tra amici nel quartiere Planis.

‘La Festa dei Folli’

Dieci anni di ‘follie’. Dieci anni di spettacoli, workshop, meeting e, soprattutto, circo contemporaneo! Perché c’è gente strampalata che, da un decennio, è una garanzia per Codroipo e fa diventare la cittadina del Medio Friuli il centro del mondo circense, per tre giorni. L’edizione 2018 della ‘La Festa dei Folli’, in programma dal 25 al 27 maggio, non sarà da meno: il gruppo ‘Ratatuie - Teatro di strada’, che organizza l’evento, per festeggiare i suoi primi due lustri, ha in serbo per il suo pubblico un sacco di sorprese. Aspettatevi dunque, un altro, incredibile, indimenticabile, weekend, ovviamente folle. Il programma della giornata è qui.

Premio Friuli 2018 tutto in rosa

Anche quest'anno, l'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia - sezione provinciale di Udine vuole riconoscere e valorizzare non solo i friulani, ma anche coloro che pur essendo nati altrove, grazie alle loro capacità si sono realizzati nel campo scientifico, culturale, economico-imprenditoriale e sportivo, operando in varie parti del mondo, mantenendo alto il nome del Friuli, sia nella nostra terra che all'estero. Per il 2018, in occasione dei 20 della fondazione del sodalizio, l’Unci ha deciso di premiare tre donne. Domenica 27 maggio, a partire dalle 10, prenderà il via la 15° edizione del Premio Friuli: la consegna del riconoscimento si svolgerà all’Abbazia di Rosazzo: a ricevere il premio saranno la biatleta sappadina Lisa Vittozzi, medaglia di bronzo nella staffetta ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang; la giornalista Alessandra Salvadori, direttrice responsabile di Telefriuli, e a Katia Zanier, originaria di Raveo e ora ricercatrice al Cnrs di Parigi. La cerimonia inizierà con una messa celebrata da padre Vittorino Zerbinati, missionario in Madagascar, e allietata da un gruppo vocale e strumentale diretto dal maestro Olinto Contardo.

Concorso bandistico internazionale

Domenica 27 maggio la giornata sarà aperta dalle 10 dalla conferenza del maestro Denis Salvini su «Il repertorio bandistico americano». Dalle 11.30 alle 15 di nuovo sul palco la musica con le esibizioni di Corpo bandistico Città di Lendinara (Ro), Banda comunale Albino Gagno di Villaorba (Tv), BandOrchestra Giuseppe Bovo&Majorettes Show di Carmignano sul Brenta (Pd), Banda musicale cittadina di Pisogne (Bs) e Banda sociale Aldeno (Tn). Alle 18 il concerto di chiusura con il gruppo jazz Zadeno Trio e alle 19 la cerimonia di premiazione

Musica in festa

A conclusione della 96° Stagione concertistica, domenica 27 maggio ecco Musica in festa, appuntamento che si propone di far conoscere meglio la sede operativa che gli Amici della Musica hanno eletto per le più diverse iniziative collaterali, conferenze/concerto, seminari, incontri didattici e guide all’ascolto. La nuova Sala Eventi, nella Cittadella della Cultura nell’Ex Caserma Osoppo (Via Brigata re 29) a Udine, è equipaggiata non solo dallo storico Steinway Gran Coda da concerto, patrimonio AdM, ma anche da un clavicembalo modello italiano che permette l’esecuzione di repertori barocchi, sino ad ora sacrificati per mancanza di sale acusticamente adeguate e strumentazione filologicamente idonea. Il sipario si aprirà alle 18, con artisti, ospiti e ‘Amici’, che dedicano la loro vita alla Musica con passione e professionalità. Per informazioni www.amicimusica.ud.it.

#eroisilenziosi

Spinti dal grande riscontro avuto con le precedenti edizioni, anche quest’anno l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Udine -, con la collaborazione della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli e con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comitato della Croce Rossa Italiana e della Federazione Motociclistica Italiana, organizza una giornata dedicata ad onorare le gesta eroiche di uomini e donne in divisa che, senza alcun clamore, quotidianamente e, talvolta senza orario, indossano una divisa e, aldilà di ogni futile polemica accorrono in soccorso di chiunque ne abbia bisogno. Ogni giorno, ad ogni ora, tutti noi possiamo far affidamento su degli angeli che abbiamo voluto chiamare ‘eroi silenziosi’. Pensando a questi angeli abbiamo ideato, voluto ed organizzato la 3^ giornata ‘#eroisilenziosi’ in programma per il prossimo 27 maggio 2018 a Villanova di San Daniele del Friuli.

Salotto musicale del Fvg

Domenica 27 maggio torna in Carnia il Salotto Musicale del Fvg. Sarà il secondo dei due fuori-programma organizzati per anticipare e presentare il Map, Music Art Park Fvg, evento internazionale che a fine giugno porterà la experimental e minimal music nella Collezione d’Arte Contemporanea all’Art Park di Verzegnis (il programma su www.mapfvg.com). Questo secondo appuntamento con la musica insolita comincerà alle 17: «Waiting for Map 2-Trép», andrà dunque in scenadomenica prossima a Treppo Carnico nei preziosi spazi della Galleria d’Arte Moderna Enrico De Cillia, piccolo gioiello di arte e architettura del Novecento. Dalla melodia popolare al minimalismo americano degli anni ’70 alle sperimentazioni dei giorni nostri, il concerto sperimenterà le infinite possibilità sonore della fisarmonica, con l’interpretazione di Luca Piovesan. A seguire, ci sarà una passeggiata con la guida tra le opere della Galleria, a cura dello staff di Arteventi. Le musiche del concerto saranno di Mozart, Zolotariov, Cage, Zorn, Piazzolla, Perocco, Pavan, Piovesan, Glass. Waiting for Map 2 è offerto da Music Art Park Fvg ed è a ingresso libero su prenotazione (posti limitati). Per info e prenotazioni scrivere a salottomusicalefvg@gmail.com o telefonare al 3488027207 (Laura).