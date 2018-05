Da Italia's Got Talent arriva alla ‘La Festa dei Folli’ Mr. Bang

CODROIPO – ‘La Notte dei Folli’ va in scena a Codroipo (ai campetti, in via Friuli 20, e in caso di maltempo all’Ottagono, in via Marinelli 6), sabato 26 maggio, dalle 21. Tra salti acrobatici e danze, giocoleria, equilibrismo e spassosa clownerie ci sarà da ridere ed emozionarsi! Sul palco del Galà de ‘La Festa dei Folli’ si alterneranno Laura Menegon (Tumblerart), la Compagnia Begherè, Samuele Mariotti, Tobia Circus e Mr. Bang.

AVETE CAPITO BENE PROPRIO QUEL MR. BANG che qualche anno fa è arrivato in finale a Italia's Got Talent. Benjamin Delmas (questo il suo nome di battesimo), nato a Parigi e cresciuto in Inghilterra, oggi italiano d’adozione, non è nuovo a Codroipo è già stato fra i protagonisti di qualche edizione fa e sorridendo ricorda: «È un evento ‘bello-folle’, mi sono sentito a casa!». Mr. Bang farà ridere il pubblico con uno spettacolo che pone l’accento su un’emozione che, sempre più spesso, è presente nella vita di tutti: la paura. Ma nulla di triste, anzi! Benjamin quella ‘nemica’ la guarderà in faccia e la ‘farà correre a gambe levate’ a suon di risate e palloncini! Ovviamente avrà bisogno di qualche assistente e quindi troverà fra i presenti la persona più adatta (probabilmente la più ‘paurosa’). Insomma, ne vedremo delle belle. Anche perché, come ha spiegato Adriana Parisi, del gruppo ‘Ratatuie - Teatro di strada’, che organizza l’evento: «Siamo arrivati a un importante traguardo, quello dei 10 anni. Un decennio che ci ha visti impegnati nel regalare alla nostra comunità uno spettacolo di livello, con artisti provenienti da diverse parti d'Italia. Questo perché – ha proseguito - crediamo fermamente nel valore dell’esibizione circense e dell'arte di strada. Anche per questa decima edizione del Galà avremo nostri ospiti dei grandi artisti che ci faranno divertire perché, ricordiamolo, - ha sottolineato - in un periodo storico in cui la fretta e la routine pervadono la vita quotidiana, un tocco di colore e allegria ci aiutano a stare bene. Quindi – ha concluso - non possiamo che invitare tutti a partecipare!».

MA LA SERATA SERATA NON FINIRÀ QUI. Dalle 23, è in programma il concerto dei Backseat Boogie, energetica band milanese, ci ricorderà che il rock&roll non muore mai: si ballerà fino a notte fonda con il fuoco e la grinta dei teenager anni ’50.

GRAN FINALE, DOMENICA 27 MAGGIO. Si inizierà al mattino, alle 10, all’Ottagono (via Marinelli 6) dove è in programma "La tigre ruggisce ma io non ho paura" workshop sul circo e le emozioni di bambini dai 3 ai 6 anni, dedicato a educatori, insegnanti e genitori, condotto da Chiara Giacomello, di Circo all'InCirca (info, costi e iscrizioni: 348.0043409). La Festa dei Folli si sposterà poi ai campetti (in via Friuli, 20), dalle 15, è infatti in programma il 5° Meeting delle scuole di circo del Triveneto. La tre-giorni si chiuderà con lo spettacolo di Skiribiz – Codroipo (ingresso gratuito). In caso di maltempo, tutti gli eventi previsti ai campetti si svolgeranno all'Ottagono.

