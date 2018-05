Nasce Niduh, il primo co-working dedicato all’arte in regione

UDINE - Un originale spazio di condivisione e aggregazione, in cui l’arte tesse trame innovative per lo sviluppo di comunità. Un luogo dinamico, in cui prendono vita inediti linguaggi creativi accomunati dalla vitalità delle proposte, in un susseguirsi di mostre, performance, anteprime ed eventi culturali.

UN AMBIENTE DI PROGETTAZIONE DI ALTO LIVELLO, in cui artisti, fotografi, creativi, imprenditori e cittadini si incontrano per dare vita a visioni di futuri possibili. Tutto questo è Niduh, il primo coworking artistico del Friuli Venezia Giulia, che inaugura giovedì 31 maggio alle ore 18, in Via Bezzecca 73, nel centro di Udine. Nato dalla partnership tra il collettivo di social art DMAV, l’Associazione culturale On Art e il Circolo Fotografico Friulano, Niduh sarà atelier artistico, contenitore di eventi di divulgazione culturale e centro di ricerca fotografica. Una formula unica in Regione, che promette momenti di cittadinanza partecipata e di scambio con la comunità, anche alla presenza di ospiti provenienti da nazionalità e background diversi.

NIDUH ha inoltre attivato una sinergia con il Partnership Studies Group dell’Università degli Studi di Udine, che ospita artisti e studiosi di livello internazionale per creare progetti sul tema della partnership come modello di sviluppo, ispirandosi al lavoro di Riane Eisler. «Avremo uno luogo fisico, ma anche spirituale - sottolinea la Prof.ssa Antonella Riem, fondatrice del gruppo di ricerca - per continuare un dialogo fra persone e popoli e diverse forme di arte, in un’importante sperimentazione proprio qui a Udine». Il progetto Niduh è connesso alle logiche della rigenerazione urbana, in cui lo sguardo artistico e fotografico diventa ingrediente dello sviluppo di comunità. Ripensare spazi e paesaggi, quindi, ma anche sensibilizzare e divulgare temi legati all’arte intesa come sistema, in cui continui scambi alimentano nuove sinergie.

EMBLEMA DEL NEO-COSTITUITO ENSEMBLE ARTISTICO, il logo «Niduh» proposto come installazione neon su base in metallo, di grande impatto visivo, a firma del collettivo DMAV. «L’innovativa formula del coworking artistico - commenta Alessandro Rinaldi, portavoce di DMAV - è capace di esaltare le dinamiche della convivenza e di aggregare risorse comuni per realizzare progetti di alto livello, in un ambiente che riesce a rimanere vitale e abitabile dalla comunità di riferimento». Per l’inaugurazione sono previsti tre momenti distinti: alle 18 il taglio del nastro della nuova installazione di arte pubblica DMAV dedicata allo spazio, alle 18:30 la presentazione ufficiale del progetto Niduh a Udine con ospiti speciali, la performance creativa di Minimalia e alle 19 la parte conviviale ‘Wine and Joy’. «All’interno del progetto, On Art organizzerà nello spazio eventi legati all’arte ed esposizioni di giovani artisti, per dimostrare alla cittadinanza la forza creativa della nostra zona geografica – sottolinea Gino Colla, fondatore con Marina Isaia e Gianna Ganis di On Art. Niduh contiene diversi significati, tutti da esplorare e scoprire nei prossimi mesi, anche se la valenza e la portata del progetto appena iniziato fanno ben comprendere che il Friuli Venezia Giulia è terra fertile di originalità, essendo questo il primo centro di questo tipo nella regione.