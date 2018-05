Colpo da 9 mila euro a Corno di Rosazzo

CORNO DI ROSAZZO – Ha fruttato 9 mila euro il furto messo a segno giovedì 24 maggio a Corno di Rosazzo. Come riporta il Messaggero Veneto, i ladri sono riusciti a entrare in una villetta approfittando di una finestra chiusa male, e dopo aver individuato la cassaforte l’hanno forzata rubando denaro, orologi e gioielli per un valore di circa 9 mila euro.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari al rientro nell’abitazione, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Per aprire la cassaforte i ladri hanno utilizzato un'ascia e una mazza ferrata, poi abbandonate sul posto.