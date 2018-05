Terza corsia: nuovi lavori per il terzo lotto

FVG - Concentrati in una sola notte una serie di interventi relativi al completamento della terza corsia: varo dell’impalcato metallico del cavalcavia «Case Padovane» che si trova in comune di Fossalta di Portogruaro, movimentazione dei conci laterali del sovrappasso che da Pampaluna porta a Corgnolo, spazzolatura dell’asfalto, pavimentazioni fra San Giorgio e Portogruaro e fra Latisana e San Giorgio, ripasso della segnaletica orizzontale, rimozione dei pali della luce sul ramo del nodo di Palmanova e rimozione delle palancole fra Latisana e San Giorgio (direzione Trieste).

NUOVA CHIUSURA - Per effettuare tutti i lavori, la A4 sarà chiusa dalle 21 di sabato 26 fino alle 6 del mattino di domenica 27 maggio nel tratto compreso fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste e fra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e Portogruaro in direzione Venezia. Saranno interdette al traffico anche le entrate di Portogruaro in direzione Trieste, di Latisana in entrambe le direzioni e di San Giorgio in direzione Venezia. Dalle 18 di sabato 26 maggio, saranno chiuse le aree di servizio di 'Gonars Nord' (direzione Venezia) e di 'Fratta Sud', in direzione Trieste.