‘Animali tra di noi’: concorso fotografico per gli studenti delle scuole superiori

UDINE – Gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno tempo fino mercoledì 30 maggio per inviare la domanda di partecipazione al concorso fotografico ‘Animali tra di noi’, indetto dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (Di4a) e dell’Area Servizi agli studenti dell’università di Udine. Il bando di partecipazione al concorso fotografico, le istruzioni sulle modalità di partecipazione e di presentazione delle opere, nonché i moduli di iscrizione sono reperibili online.

I PARTECIPANTI potranno presentare un massino di tre fotografie in bianco e nero o a colori che ritraggano animali inseriti nelle tre categorie d’affezione, di allevamento e fauna selvatica, preferibilmente inseriti un contesto ambientale o di relazione con l’uomo. Per ciascuna categoria saranno premiate le migliori cinque categorie. «Attraverso l’osservazione e la ricerca di un istante della vita di un animale che possa dirci qualcosa di nuovo – spiega Maria Messina, ricercatrice del Di4a e ideatrice del concorso –, questo concorso intende avvicinare i ragazzi agli animali in un modo più consapevole, che potrà assumere anche una valenza scientifica. La vita di molti di noi è spesso arricchita dalla presenza di un animale a cui vengono dedicate cure e tempo, sia esso un animale d’affezione, da reddito o selvatico. Il concorso fotografico produrrà una documentazione sulla vita degli animali in relazione con l’ambiente e con l’uomo attraverso gli occhi degli studenti».