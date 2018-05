Kedi: la città dei gatti, al Centrale

UDINE – Sono centinaia di migliaia i gatti che vagano liberamente per la metropoli di Istanbul. Da tempo immemorabile gironzolano, entrando e uscendo dalle vite degli abitanti, diventando una componente essenziale delle tante comunità che rendono unica la città. Vivono tra due mondi, quello selvaggio e quello domestico, portano gioia e voglia di vivere alle persone che scelgono di adottarli. Kedi: la città dei gatti è il documentario della regista turca Ceyda Torun che filma una dichiarazione d'amore ai felini della sua città e che attraverso il loro sguardo racconta il caos e la cultura della metropoli dalle diverse anime. Un viaggio alla scoperta di Istanbul in compagnia di Sari e Bengu, del cacciatore di topi Aslan Parcasi, di Psikopat e Gamsiz e, in ultimo, delle mascotte teneramente amate, rispettivamente di un mercato e di un ristorante, Deniz e Duman. Al cinema Centrale martedì 29 e mercoledì 30 maggio alle 19.30.

Prevendita attiva presso la cassa del cinema e online. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.