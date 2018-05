Torna la ‘Sagre di Vilegnove’ a Villanova di San Daniele

SAN DANIELE - Da venerdì 25 maggio al via una nuova edizione della manifestazione ‘Sagre di Vilegnove’ che si svolgerà per due fine settimana nel parco del Tagliamento a Villanova di San Daniele dove la locale Pro loco ha previsto un ricco programma di intrattenimento e attività.

‘IV RADUNO REGIONALE INTERFORZE’ - Oltre al consolidato raduno Vespa, programmato per il 3 giugno e giunto alla sua quinta edizione, la manifestazione ospiterà nella giornata di domenica 27 maggio il ‘IV raduno regionale interforze’ dove prenderanno parte tutti i corpi di polizia del Friuli Venezia Giulia per presentare le proprie attività e intrattenere i più piccoli con giochi e attività a loro dedicati. Un’attività che la Pro loco Vilegnove organizza da tre anni all’interno del parco festeggiamenti e che, per la prima volta, viene inserita nel calendario della ‘Sagre di Vilegnove’ anticipando le date dell’edizione in programma. Largo spazio è dedicato ai bambini, sia con il laboratorio ‘Junior bake off Villanova’ dedicato a piccoli e genitori, sia con il concorso ippico sociale e battesimo a cavallo.

BUON CIBO - Ricchi chioschi gastronomici che proporranno molti piatti tra cui i Tagliolini al San Daniele, cavallo di battaglia della Pro loco Vilegnove. Questa manifestazione apre la stagione delle numerose attività della pro loco che sarà impegna nella gestione del parco festeggiati e parteciperà ad importanti vetrine regionali come Friuli Doc e Un Biel Vivi in programma per il prossimo autunno. ‘Rinnoviamo l’appuntamento con la Sagre di Vilegnove confermando il raduno dedicato alle Vespa e inserendo nel programma il Raduno interforze’ commenta la Presidente del sodalizio Cinzia Zurro che ricorda che saranno oltre 100 i volontari impegnati nelle cinque giornate di attività. ‘La manifestazione è ospitata nel grande parco verde attiguo al Tagliamento che è totalmente a misura di famiglia con molte aree coperte e che garantisce quindi di proseguire anche in caso di maltempo’ conclude la presidente. Appuntamento dunque a Villanova dove l’inizio della manifestazione è previsto per venerdì 25 maggio alle ore 18 con l’apertura dei chioschi enogastronomici e proseguirà sabato 26 e domenica 27 maggio e di nuovo sabato 2 e domenica 3 giugno. Per informazioni visitare la pagina Facebook Pro Loco Vilegnove.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 25 maggio

Alle 18 apertura chioschi gastronomici

Alle 21 musica e intrattenimento con ‘Last minute’

Sabato 26 maggio

Alle 11. apertura chioschi gastronomici

Alle 15.30 concorso ippico battesimo a cavallo

Alle 21 musica e intrattenimento con ‘Bandelia’

Domenica 27 maggio

Alle 8.30 apertura chioschi gastronomici

Alle 9.30IV raduno regionale interforze

Alle 10 laboratorio ‘Junior bake off Villanova’

Alle 20.30 musica senza tempo con ‘Gli anni ruggenti’

Sabato 2 giugno

Alle 11 apertura chioschi gastronomici

Alle 18 pre iscrizione raduno vespa

Alle 21 musica e intrattenimento con ‘Fabio Reginato Big bang’

Domenica 3 giugno

Alle 8.30 apertura chioschi gastronomici

Alle 9 Raduno 5° vespa

Alle 17 Esibizione Hip Hop scuola Phoenix

Alle 20.30 musica con ‘Alvio e Elena’