Tarcento, coppia di coniugi rischia di finire in un burrone

TARCENTO – Ha rischiato grosso una coppia di coniugi che si trovava a bordo di una Lancia Y sulla strada che scende dalla località di Stella di Tarcento. L’auto, infatti, senza controllo, si è schiantata contro una barriera in ferro, con il rischio che potesse finire nel burrone sotto la carreggiata. Il fatto, come riferisce l’edizione on line de Il Gazzettino, si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 25 maggio.

LA DONNA HA RIPORTATO LE FERITE PIU' GRAVI - All’interno della vettura, come già detto, viaggiavano due persone, marito e moglie entrambi di 80 anni, lui di Tarcento, lei di Gemona del Friuli. Nell’incidente la donna ha sbattuto violentemente il capo contro il lunotto dell’auto, restando ferita. Qualche contusione anche per l’uomo, che in quel momento si trovava alla guida.

E' INTERVENUTO L'ELICOTTERO - Sul posto la Sores ha inviato l’elicottero e un’ambulanza proveniente da Tarcento. I due coniugi sono stati soccorsi (il medico è stato calato con il verricello) e portati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i carabinieri di Tarcento.