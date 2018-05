UDINE - Da giovedì 31 maggio, dalle 18.30, torna Juice: l’originale aperitivo fruits and vegetables. Concentrati e succhi, freschi cocktail a base di frutta alcolici e non.

L’APPUNTAMENTO trova quest’anno una nuova location, al Maison Restaurant & Terrasse, in via Planis, in uno splendido giardino immerso nel verde a due passi dal centro della città dove potrete gustare una vasta scelta di cocktail ricercati, esotici ed esclusivi insieme a uno speciale buffet. Ci sarà inoltre la possibilità di assaporare un gustoso menù per cenare in una splendida location dove luci, colori e profumi sapranno farsi ricordare. Una scelta musicale esclusiva che si sposa con il tema dell'aperitivo, sonorità fresche e allo stesso tempo raffinate … non la solita musica.