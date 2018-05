Aperti 20 mila ombrelloni a Lignano: è la 'Levataccia'

LIGNANO – L’hanno chiamata ‘Levataccia’. E’ l’apertura collettiva di tutti gli ombrelloni di Lignano, avvenuta venerdì 25 maggio alle 5 del mattino.

L’apertura di oltre 20.000 ombrelloni ha permesso uno scatto fotografico eccezionale, della durata di un paio di ore, dal Pontile a Mare di Lignano Pineta, destinato a passare alla storia! Trenta metri lineari di lunghezza e 2 metri lineari di altezza per 60 metri quadri (la superficie di un appartamento): sono le dimensioni del grande pannello che sarà posizionato all’Aeroporto Regionale del Friuli Venezia Giulia a partire dal mese di ottobre. La foto, grazie alla tecnica utilizzata, riuscirà a prendere quasi a 360 gradi il litorale lignanese!

Non è mancato chi ha voluto restare a dormire in spiaggia per non perdersi l’inizio della ‘Levataccia’ e chi ha voluto sostenere nell’attività di apertura degli ombrelloni i tanti bagnini coinvolti. Una ‘prima volta’ che ha avuto un buon riscontro e che sarà certamente riproposta in futuro.