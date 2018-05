Calciomercato: Prandelli nuovo allenatore dell’Udinese?

UDINE – La notizia circola da qualche ora sui siti di calcio mercato. L’Udinese avrebbe deciso di non confermare Igor Tudor, chiamato a sostituire Massimo Oddo nelle ultime quattro partite di campionato (durante le quali, non senza fatica, ha raggiunto la salvezza), per affidarsi all’ex ct della nazionale Cesare Prandelli.

Un ritorno in Italia per l’ex allenatore della Fiorentina, che negli ultimi anni ha avuto esperienze (non troppo positive) al Galatasaray, al Valencia e all’Al-Nasr. Sarà lui l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo a Udine? Di certo ha alle spalle più esperienza rispetto agli ultimi due tecnici scelti dalla famiglia Pozzo, e cioè Oddo e Tudor. Per ora la società bianconera non conferma la notizia, ma pare che la decisione di non proseguire il rapporto sia già stata comunicata a Tudor e al suo staff. La trattativa con Prandelli sarebbe a buon punto: vedremo nelle prossime ore se arriverà l’ufficialità.