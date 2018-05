Pronta la giunta Fontanini: la Lega la fa da padrone

UDINE – E’ stata ufficializzata la giunta targata Fontanini. Come da programma a farla da padrone è la Lega, che porta a casa 4 assessorati. Sulla partita del vicesindaco la spunta Identità civica, mentre Forza Italia deve ‘accontentarsi’ di due assessori e del presidente del Consiglio (Enrico Berti). Gli altri posti dell'esecutivo vanno a Fratelli d’Italia, Autonomia Responsabile e a ‘Io amo Udine’.

I NOMI E LE DELEGHE DEI NUOVI ASSESSORI – Il vicesindaco è Loris Michelini di Identità civica. A lui sono state affidate anche le deleghe a Mobilità, Lavori pubblici ed Edilizia scolastica. Il sindaco Fontanini tiene per sé politiche identitarie e rapporti di area vasta. Gli altri assessori della Lega sono Maurizio Franz ( Attività produttive, Turismo e Grandi eventi), Francesca Laudicina (Bilancio, Controllo di gestione, Partecipate e Patrimonio), Elisa Battaglia (Politiche per il superamento delle disabilità, Pari opportunità e Istruzione), Alessandro Ciani (Edilizia privata, Servizi demografici e Centri di aggregazione giovanile). Per Fi gli assessori sono Giovanni Barillari (Sanità, Assistenza sociale e Rapporti con l’Università) e Fabrizio Cigolot (Cultura e Progetti europei). Paolo Pizzocaro di Autonomia responsabile si occuperà di Sport, attività e tempo libero, Pianificazione territoriale. Silvana Olivotto di Fdi è il nuovo assessore a Contenziosi, Personale e Ambiente mentre Daniela Perissutti, che sosteneva la candidatura di Stefano Salmè, dovrà occuparsi di Circoscrizioni, Ascolto e Innovazione.

ANCHE DELEGHE AD ALCUNI CONSIGLIERI - Alcune deleghe sono state distribuite anche a cinque consiglieri: Antonio Falcone (Identità civica) Commercio, Giovanni Govetto (Udc) Famiglia e Scuole paritarie, Pierluigi Mezzini (Lega) Sicurezza, Andrea Cunta (Lega) Protezione civile e Claudia Basaldella (Lega) Tutela e benessere degli animali.