Apre la portiera dell’auto e manda in ospedale una ciclista

UDINE – Apre la portiere dell’auto e non si accorge dell’arrivo di una ciclista. E’ successo venerdì mattina in via Aquileia. Protagonisti della vicenda sono un 45enne kosovaro residente a Pozzuolo del Friuli e una 70enne di Udine. Quest’ultima è finita sul ciottolato in porfido ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale del 118. La donna è stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso ma non sarebbe ferita in maniera grave.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito all’incidente.