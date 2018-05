Latisana, 37enne muore a un mese dal matrimonio

LATISANA – Mancava un mese al giorno più felice della sua vita, il matrimonio. Ma il destino si è accanito su di lei, togliendole questa gioia e il coronamento del suo amore con il fidanzato Daniele. Minella Silotto, 37 anni, di Latisana, è morta a causa di una grave malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi. La donna lavorava in un supermercato di Precenicco.

Una vera e propria tragedia per i genitori, Bertilla e Domenico, per il fratello Sergio e la sorella Celestina, per tutti gli amici. Oltre che per il compagno che si era scelta per la vita, Daniele. I funerali di Minella Silotto saranno celebrati sabato 26 maggio alle 17 nel Duomo di Latisana.