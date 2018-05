Altri 9 cuccioli sequestrati in autostrada

GEMONA DEL FRIULI - Il Corpo forestale regionale ha sequestrato, nella mattinata di sabato 26 maggio, 9 cuccioli denunciando chi li deteneva per maltrattamento e traffico illecito di animali da compagnia.

IL CONTROLLO A GEMONA - Il nucleo operativo di vigilanza ambientale del Corpo forestale regionale, in collaborazione con le stazioni forestali di Gorizia, di Tarcento e di Coseano, durante un controllo mirato alla repressione del traffico illecito di animali da compagnia, ha fermato al casello autostradale di Gemona, due persone, uno slovacco e uno bresciano che alla guida di una monovolume trasportavano 9 cuccioli occultati all'interno del bagagliaio.

ANIMALI NON IN REGOLA - I cagnolini, tutti della razza Bulldog francese, con un'età di circa due mesi e mezzo e provenienti dalla Slovacchia, erano privi di acqua e di cibo, erano scortati da documentazione irregolare ed erano privi della vaccinazione antirabbica. Interveniva il veterinario della AAS 3 che valutava le condizioni di salute dei cuccioli e li poneva in sequestro sanitario. I cuccioli sono stati portati all'Enpa di Udine per le cure del caso. I due trasportatori sono stati indagati per i reati di traffico illecito di animali da compagnia e maltrattamento animali. Il mezzo di trasporto è stato posto sotto sequestro penale a disposizione della autorità giudiziaria.