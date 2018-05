Scontro tra un’ambulanza e un’auto: ferita un’infermiera

UDINE – Un’ambulanza con un paziente a bordo è stata coinvolta, sabato mattina, in un incidente stradale. Il mezzo di soccorsi si è scontrato con una Fiat Panda in via Giovanni Martini.

Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi. Nell'incidente sono rimasti feriti l'infermiera che era all'interno dell'ambulanza e che stava assistendo il paziente, e il conducente della Panda, un 24enne di Udine. Per il loro trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento di altri mezzi di soccorso.