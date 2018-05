Perde il controllo della moto e finisce in un fosso

FORGARIA NEL FRIULI – Un motociclista è rimasto ferito nella mattinata di sabato 26 maggio a Forgaria Del Friuli. Il centauro ha perso il controllo della moto in via Ponte dell'Armistizio andando a finire prima contro un muretto, poi nel fosso.

L’impatto è stato molto violento e il motociclista ha riportato ferite serie. Sul posto la Sores ha inviato un’ambulanza e l’elicottero del 118. L’uomo è stato stabilizzato e portato in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale di Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo incidentato.