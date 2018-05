Finestre aperte per il caldo: furti a ripetizione nelle case

CIVIDALE – Furti in serie, nella notte tra sabato e domenica, in Friuli. A quanto pare i ladri hanno approfittato di alcune finestra lasciate aperte (forse per l’arrivo del caldo) per introdursi nelle abitazioni. Ne dà notizia il Gazzettino.

Il primo colpo è stato messo a segno a Cividale verso le 23. I ladri sono riusciti a mettere le mani su denaro e oggetti preziosi per un valore di quasi 3 mila euro. Stesso copione a Pasian di Prato, dove però il bottino è stato più ‘magro’, pari ad appena 40 euro.

Altri due furti sono stati segnalati ai carabinieri nella notte: a Povoletto (sottratti circa 300 euro) e a Latisana (350 euro).