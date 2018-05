UDINE - Scontro tra due auto in viale Trieste, all'altezza dell'incrocio semaforico con via Del Bon. Una delle due vetture, una Volvo Bianca, è finita ruote all'aria. Il sinistro è avvenuto verso el 10.30. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale. Ci sarebbero dei feriti, soccorsi dai mezzi del 118. In viale Trieste sono accorsi anche i Vigili del Fuoco.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++