Sport, Riccardi: «La pedalata di Codroipo fa riscoprire le bellezze del territorio»

CODROIPO - «Codroipo in bicicletta è una tradizione all'insegna della salubrità che si ripete da tanti anni e che ogni volta permette di riscoprire le bellezze spesso sconosciute del Friuli centrale, con l'incanto della sua campagna a ridosso della linea delle risorgive». Così si è espresso il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi al via alla 37.a edizione della 'Codroipo in bicicletta'.

La manifestazione, alla quale ha partecipato circa un migliaio di persone, è stata organizzata dal Comune di Codroipo con la collaborazione della Pro Loco di Codroipo 'Villa Manin' e curata dal punto di vista agonistico dall'Asd Gradisca. La pedalata ecologica è stata dedicata anche quest'anno alle terre delle risorgive. Il percorso, che ha preso il via da piazza Garibaldi nei pressi del Municipio, ha raggiunto poi l'area a sud della cittadina friulana, dove nascono innumerevoli fiumi e torrenti, fra cui il Varmo, lo Stella e il Corno. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto all'associazione 'La Casa di Joy Onlus' che si rivolge ai bambini con malattie oncologiche o con svantaggio psicofisico.

Per l'occasione è stata realizzata anche una maglietta firmata da tutti i giocatori dell'Udinese calcio. «A Codroipo in bicicletta non si può mancare - ha concluso Riccardi - sia quando si hanno cariche istituzionali sia soprattutto quando non le si ricoprono: questo vale soprattutto per chi come me qui è di casa ed è uno dei ragazzi che vollero promuovere questa pedalata».