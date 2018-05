Morto a Udine Ilvo De Simon, il 're' degli autobus

UDINE - È morto a Udine, dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute, Ilvo De Simon, 92 anni, imprenditore friulano di Osoppo, noto per l'omonima azienda che fino agli anni '80 ha costruito oltre 7.000 autobus per il trasporto pubblico urbano.

TUTTO HA INIZIO DOPO LA GUERRA - Ne dà notizia il Messaggero Veneto. Il primo nucleo dell'azienda De Simon fu fondato negli anni '20 dal padre Giovanni, che a Osoppo iniziò a trasformare gli autocarri utilizzati nel primo conflitto mondiale in mezzi per il trasporto pubblico. Alla fine della seconda Guerra mondiale, Ilvo e il fratello Ubaldo investì negli impianti per una carrozzeria destinata agli autobus, collaborando con Fiat e Alfa Romeo.

CORRIERE DA UNA VITA - Negli anni Settanta i fratelli si divisero e Ilvo proseguì la produzione di corriere, fondando la zona industriale di Rivoli di Osoppo. Nel 2006 l'azienda fu messa in liquidazione per rinascere nel 2007 come Gruppo De Simon, specializzato nell'assistenza e nella manutenzione di autobus, gestito dai figli.