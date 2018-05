Scontro di gioco a Buja: giovane calciatore perde i sensi

BUJA – Scontro di gioco per un giovane calciatore della Virtus Corno (ancora minorenne) sul campo sportivo di Buja. Il ragazzo, domenica mattina, durante la partita della categoria Allievi contro la Bujese, si è scontrato con un avversario perdendo i sensi. A darne notizia è il Gazzettino.

Immediati i soccorsi, con il ragazzo che è stato portato in ospedale dall’elicottero del 118. Il giovane si è ripreso quasi subito ma per precauzione, avendo sbattuto la testa, è stato portato in ospedale, a Udine.