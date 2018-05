Che tempo farà lunedì 28 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer FVg, per la giornata di lunedì 28 maggio, prevede, su pianura e costa, cielo poco nuvoloso per velature, sui monti variabile. Dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale, più probabile sulle Prealpi e su alcune zone della pianura, meno sulla costa. Non si esclude qualche isolato temporale più forte. Venti a regime di brezza.