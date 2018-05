Governo, Serracchiani: «Fallimento studiato a tavolino»

UDINE - «Era tutto studiato a tavolino, hanno creato un percorso obbligato per evitare di fare il governo e buttare la colpa addosso a Mattarella. Nessuno creda che si fa saltare un Governo per Savona ministro». La deputata del PD Debora Serracchiani commenta così il fallimento del tentativo di formazione di un governo Lega-M5S e gli attacchi già in corso nei confronti del Capo dello Stato.

«LA SCIANO L'ITALIA SENZA GUIDA» - Per Serracchiani «Salvini e Di Maio hanno mostrato che sono capaci di tutto, anche di far fuori Giorgetti dal governo pur di andare allo sfascio. E hanno mostrato che sono traditori dei loro elettori e distruttori del Paese: avevano l'opportunità di provare a mantenere le loro promesse e invece lasciano l'Italia senza guida» .

L'AFFONDO A SALVINI E DI MAIO - «E pure sparano su Mattarella perché difende la Costituzione da potenziali fuorilegge. Questi - conclude Serracchiani - sono una mina infilata nella democrazia».