Lignano Sunset Run Half Marathon: nuova data a fine estate e c’è anche la 10km

LIGNANO - Nuova data e nuovo format organizzativo. Dopo il successo delle prime due edizioni, la Lignano Sunset Run Half Marathon volta pagina. L’edizione 2018 non si disputerà a giugno, ma a settembre. La data è già stata ufficializzata: sabato 15 settembre. L’orario resta pomeridiano: partenza alle 17. E lo spostamento alla metà di settembre dovrebbe consentire di evitare il gran caldo che ha caratterizzato l’edizione 2017. Organizzata dall’Athletic Club Apicilia, in sinergia e con il contributo dell’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, la Lignano Sunset Run Half Marathon offrirà il percorso scorrevole e vario che tanti commenti positivi ha registrato tra i partecipanti alle prime due edizioni.

IL TRACCIATO sarà parzialmente rivisto, ma continuerà a svilupparsi attraverso le località Pineta, Sabbiadoro e Riviera, offrendo agli atleti l’emozione di veder scorrere davanti ai proprio occhi gli angoli più suggestivi e tipici della prestigiosa località balneare della costa friulana: dalla Terrazza a Mare a Punto Faro, da Piazza Fontana al cuore cittadino di Lignano Sabbiadoro, per arrivare sino al corso del fiume Tagliamento.

LA PARTENZA avverrà, come nel 2017, dal Lungomare Alberto Kechler, a Lignano Pineta, a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fine e dorata che ogni estate richiama milioni di turisti italiani e stranieri. E il traguardo sarà a pochi metri di distanza, nell’ampia Piazza Marcello D’Olivo, nel contesto della grande opera architettonica – la celebre ‘chiocciola’ realizzata negli anni ’50 – che rese celebre il progettista friulano e diede slancio allo sviluppo turistico di Lignano.

PER LA PRIMA VOLTA, quest’anno, la gara Fidal sulla classica distanza della mezza maratona (21,097 km) sarà abbinata alla Sun & Run, una corsa sui 10 chilometri a carattere competitivo (assegnerà anche i titoli regionali Libertas) e non competitivo. Confermata inoltre la prova Family sulla distanza dei 5 chilometri.

LA LIGNANO SUNSET RUN HALF MARATHON si conferma così un appuntamento per tutta la famiglia: se i 21 chilometri della mezza maratona sono troppi, si potrà scegliere di partecipare ad una delle corse su distanze minori. Il fascino di una grande corsa tra cielo, mare e laguna, resterà immutato. La prenotazione dei pettorali è già aperta. E’ possibile scegliere tra l’iscrizione con t-shirt e senza t-shirt: e per gli atleti che lo desiderano ci sarà una splendida maglia Karhu ad arricchire il pacco gara. Previste inoltre quote ridotte per le iscrizioni di gruppo che comprendano almeno 10 atleti. La tariffa base resterà in vigore sino a mercoledì 30 maggio.

Per saperne di più: www.lignanosunset.it. Il lungo conto alla rovescia è già iniziato: Lignano, come sempre, promette emozioni.