Prandelli smentisce un contatto con l'Udinese

UDINE - Si sono rivelate infondate (per ora) le voci di un possibile contatto tra l'Udinese e Cesare Prandelli per la prossima stagione di serie A. A dirlo è lo stesso ex ct della Nazionale e della Fiorentina ai microfoni di Radio Anch'io Sport, la trasmissione sportiva del lunedì di Radio 1. «Mi ha fatto un piacere straordinario perché stimo molto la famiglia Pozzo, ma sfortunatamente non c'è nulla di vero».

Parole che lasciano comunque aperto uno spiragio alla trattativa con la società bianconera, visto che Prandelli non ha nascosto l'interesse a lavorare con la squadra friulana. Vedremo se la famiglia Pozzo vorrà cogliere questo interesse o deciderà di puntare su qualche altro allenatore per la prossima stagione. Quello che pare certo, per ora, è che non sarà Igor Tudor a guidare la squadra nel prossimo campionato.