Grease: va in scena la versione tutta nuova e senza frontiere dei ragazzi del Bachmann Choir

TARVISIO - Sabato 2 e domenica 3 giugno la Valcanale sarà travolta da un'ondata di brillantina in chiave alpina. I ragazzi del Bachmann Choir, infatti, nel quarantennale dell'uscita dell'omonimo film, si apprestano a mettere in scena una versione, tutta nuova e senza frontiere, di Grease. Il coro del maestro Alberto Busettini proporrà un musical in salsa tre confini, sfrecciando in ape car, tra dirndl e lederhösen.

L'APPUNTAMENTO - I tre spettacoli si terranno presso il teatro Italia di Pontebba, con ingresso gratuito, con la regia di Mario Bruno e le coreografie di Francesca Trossolo. Per il Bachmann Choir sarà una prima volta assoluta nel campo dei musical e una sorta di chiusura del cerchio per i coristi più grandi prossimi alla fine di questo importante ciclo. Negli ultimi 8 anni il coro, sempre sotto la magistrale direzione di Alberto Busettini, si è proposto come strumento di aggregazione e crescita per i ragazzi della Valcanale, portandoli a riscuotere importanti traguardi, arrivando a esibirsi anche al di fuori dei confini nazionali con concerti in Austria, Germania e Inghilterra. È ora di accendere i motori, i ragazzi del Bachmann Choir vi aspettano numerosi per uno spettacolo scatenato all'insegna del l'allegria.