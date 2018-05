Tornano i premi Leggimontagna e Cortomontagna

FVG - Insieme a Leggimontagna, Premio dedicato alla letteratura di montagna giunto ormai alla sua 16^ edizione, il cui evento conclusivo si svolgerà a Tolmezzo il 29 settembre prossimo, riparte Cortomontagna, il Premio sezione di Leggimontagna ideato dal direttore della fotografia Dante Spinotti e dedicato esclusivamente ai cortometraggi, giunto alla sua 4^ edizione. Entrambi i bandi 2018 sono pubblicati su www.leggimontagna.it.

PER PARTECIPARE al premio letterario è necessario presentare alla segreteria Leggimontagna le opere edite entro il 31 maggio 2018 e le opere inedite, in forma anonima, entro il 30 giugno 2018.

TEMPI PIÙ LUNGHI PER CORTOMONTAGNA, a cui si partecipa con cortometraggi (fino a tre per autore) della durata massima di 15 minuti (esclusi i titoli di coda) da far pervenire alla segreteria del Premio entro il 30 settembre 2018. Il tema centrale di questa edizione è la montagna dal vivo, raccontata attraverso immagini che esprimano l’interazione dell’autore con l’ambiente montano dal punto di vista che più lo rappresenta. Sarà possibile spaziare da riprese di sciatori o alpinisti in azione a fatti di cronaca che abbiano un legame con la zona alpina o prealpina, alla documentazione di storie di vita di comunità o ambienti montani. Sono ammessi alla competizione i video realizzati dal 2013 a oggi attraverso qualunque strumento di ripresa, incluso lo smartphone. A decretare i vincitori sarà una giuria composta da appassionati di video produzioni, arti visive, alpinismo e montagna. La premiazione avrà luogo nell'ambito del festival Cortomontagna 2018 che si svolgerà a Tomezzo dal 29 novembre al 2 dicembre.

NEL 2017, la 3^ edizione di Cortomontagna ha proposto un fitto calendario di incontri e la presenza di numerosi personaggi di spicco del cinema: oltre a Dante Spinotti (co-curatore dell'evento insieme a Adriana Stroili), Trudie Styler, Claudio Cupellini, Marco Pettenello, Alberto Nerazzini e Bianca Nappi. Anche per questa 4^ edizione le sorprese non mancheranno, così come gli ospiti d’onore. Attesissima è la ‘Scuola di film’, con Dante Spinotti alla regia, momenti di incontro e approfondimento tra appassionati di cinema ed esperti del settore.

LEGGIMONTAGNA È ORGANIZZATO DALL’ASCA, Associazione delle Sezioni del CAI di Carnia - Canal del Ferro - Val Canale, in collaborazione con l’UTI della Carnia, il Consorzio BIM Tagliamento e con il contributo e la partnership di prestigiosi enti e istituzioni, la Fondazione Dolomiti UNESCO in primis. Per Cortomontagna si aggiunge la collaborazione della Cineteca del Friuli, del Trento Film Festival 365 e di National Geographic. Leggimontagna e Cortomontagna, due premi che insieme, con la forza delle parole e delle immagini, esaltano e omaggiano la montagna. Per essere costantemente aggiornati sulle novità delle nuove edizioni e sugli appuntamenti da non perdere, il consiglio è di seguire la pagina Facebook leggimontagna e il profilo Twitter @Leggi_montagna.

Info: 0433 487740, info@leggimontagna.it.