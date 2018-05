Incidenti sul lavoro: operaio si amputa un dito mentre è impegnato nel cantiere per la terza corsia

RONCHIS - Infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata del 28 maggio, nel cantiere per la terza corsia a Ronchi di Latisana. Non erano ancora le 11, quando, per cause in fase di accertamento da parte della Polstrada di Palmanova intervenuta sul posto, un operatore si è amputato un dito della mano.

I FATTI - L’uomo era impegnato all’interno del cantiere dove sono in corso i lavori di realizzazione della terza corsia dell’autostrada. Prontamente soccorso dai colleghi che erano al momento presenti, l’operaio è stato soccorso dal personale sanitario inviato sul posto dalla centrale Sores. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Pordenone dove i medici del reparto di chirurgia della mano, lo hanno operato con la massima urgenza nel tentativo di potergli riattaccare il dito amputato.