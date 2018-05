‘Il suono in mostra’: per la terza edizione anche un'installazione subacquea

UDINE - Vivere la città, i suoi luoghi più belli e suggestivi, a ‘occhi chiusi’. Impossibile, verrebbe da dire. Siamo così abituati a guardare, osservare, vedere, che consideriamo la vista quasi fosse è l’unico senso di cui disponiamo. Eppure non è così, e a Udine, lo sappiamo bene. Il capoluogo friulano è infatti pronto ad accogliere la terza edizione de ‘Il suono in mostra’ (organizzata dall’Associazione culturale Continuo di Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi, dal 16 e il 24 giugno), la rassegna internazionale dedicata all’arte Sonora. Arte e suono, musica e spazio, architettura e luce: l’evento offre una relazione suggestiva che coinvolge tre dei nostri sensi fondamentali: la vista, l’udito, il tatto.

ARTISTI - Più di dieci artisti, italiani e internazionali (Austria, Estonia, Giappone, Italia, Norvegia, Slovenia, Usa), sono stati invitati a partecipare per creare una vera e propria esperienza immersiva: il norvegese Per Platou, gli udinesi Della Marina e Zucchi e Paolo Zavagna, gli americani John Grzinich (naturalizzato estone) e Steve Roden, l’italiano Salvatore Miele, lo sloveno Tao G. Vrhovec Sambolec e la giapponese Sawako, nonché l’austriaco Klaus Filip - che terrà un laboratorio e un concerto - e un folto gruppo di autori che prenderanno parte a un intervento sonoro via etere grazie alla collaborazione con Radio Onde Furlane. Suoni che si tradurranno in luce, grazie agli interventi di light design a cura di Continuo associazione culturale.

LUOGHI - Altrettanti i luoghi della città che sarà possibile ‘conoscere’: le Antiche Carceri del Castello, Casa Cavazzini, la Casa della Confraternita, la Galleria Spazioersetti, la Libreria Martincigh, Palazzo Caiselli, Palazzo Mantica, la Piscina comunale di via Pradamano, la Torre dell’Orologio, il Rifugio Antiaereo di piazza Primo Maggio.

ANTEPRIME - Novità di quest’anno alcune anteprime che daranno un assaggio della rassegna. Il primo giugno (e fino al 3) sarà aperta al pubblico un’installazione di suoni e luci ambientata nella piscina comunale di via Pradamano, ‘Waves - Suoni e visioni in piscina’: sarà una vera e propria immersione nel suono (a pagamento, l’ingresso alla struttura). Tra l’8 e il 9 giugno, inoltre, in collaborazione con ‘La notte dei lettori’ e la Caritas Diocesana, sarà inaugurate una secoda anteprima: ‘Il miele sulla cruna’ visitabile alla Libreria Martincigh. La rassegna prenderà il via ufficialmente il 16 giugno, quando è in programma una staffetta e saranno visibili, per tutto il giorno, le installazioni a partire dalle 10 del mattino.

LABORATORI - Due anche i laboratori: il 9 e 10 giugno Paolo Zavagna del Conservatorio B. Marcello di Venezia terrà un corso pratico su ‘Il laptop ensemble’ nella pratica dell’improvvisazione acustica; mentre il 18 giugno con Klaus Filip della Universität für angewandte Kunst di Vienna si imparerà a costruire sintetizzatori a lettura ottica.

EVENTI SPECIALI - E saranno due pure gli eventi speciali a corollario del festival che si terranno al cinema Visionario: un concerto dello stesso Klaus Filip a seguito del suo laboratorio la sera di lunedì 18 giugno e una speciale proiezione di un film sull’arte di registrare suoni di John Grzinich domenica 17 giugno.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Il festival coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori sia con un progetto di alternanza scuola lavoro, sia con incontri formativi organizzati in collaborazione con l’Ert Fvg Teatroescuola, la Kulturno društvo Galerija GT di Lubiana e la Fondazione Pietro Pittini. Sarà attivo un servizio di visite guidate alle opere della rassegna durante le due domeniche 17 e 24 giugno, che si potranno prenotare scrivendo o telefonando all’associazione Continuo.

