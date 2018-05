A Gemona è in arrivo la prima edizione di ‘Flower Power’!

GEMONA – Domenica 3 giugno farà il suo debutto a Gemona del Friuli la manifestazione ‘Flower Power’, dedicata - come s'intuisce dal titolo - ai fiori. L'iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati dal Comitato Borgate del Centro Storico nell'ambito del ciclo di appuntamenti annuali denominato ‘Vivi il cuore di Gemona’, finanziato da Comune e Regione. «’Vivi il cuore di Gemona’ - spiega il presidente del Comitato, Giulio Contessi - ha debuttato in marzo con ‘Assaggi di Primavera’ e intende proporre ogni mese delle iniziative pensate nello specifico per le famiglie e in particolare per i più piccoli».

L'EDIZIONE INAUGURALE di ‘Flower Power’ si terrà nella centralissima via Bini nonché nei cortiletti interni di palazzo Elti in concomitanza con il Mercatino delle pulci e del libro usato che da tradizione si svolge ogni prima domenica del mese.

IL PROGRAMMA DI ‘FLOWER POWER’

Dalle 8 alle 18, piccola mostra mercato floreale e di oggettistica a tema nei cortili di palazzo Elti. Inoltre alcuni artisti spiegheranno ai visitatori come nascono le loro creazioni.

Alle 10.30 Kevin Feragotto del blog ‘Il cavolo nero’ parlerà dei fiori eduli in Friuli, di come riconoscerli e di come utilizzarli in cucina. Al termine proporrà una degustazione gratuita (hummus di piselli biologici con cipollotto agrodolce, scaglie di pecorino e riduzione di margherite; crostini integrali con crema di ricotta, miele d'acacia e violette essiccate).

Alle 16 ‘Merenda con i fiori’, degustazione gratuita di dolci realizzati con i fiori dalle pasticcerie della zona. E inoltre: degustazione di tisane. Pensati per i bambini sono infine i laboratori creativi. L'allestimento e abbellimento in tema floreale saranno a cura di Anna Lirussi.