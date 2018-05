A Passons i grandi Maestri del '900 in mostra: inaugura ‘Il suono dei colori’

PASIAN DI PRATO - Un omaggio ai talenti del Novecento friulano. Lo proporranno, a partire dal primo e fino al 17 giugno, l'Associazione All'Ombra del Campanile di Passons e la Scuola di Musica del Gruppo Folkloristico di Passons, che allestiranno, a Passons, una preziosa e raffinata selezione di opere delle glorie della pittura vantate dalla regione nel secolo scorso. Essenziale, rappresentativa ed emblematica di una fase storico-culturale cui sono riconducibili autori che si sono imposti sulla scena nazionale e non solo, la collettiva spalanca un'affascinante finestra su espressioni creative che rientrano a pieno titolo nel panorama dell'arte italiana ed europea novecentesca.

IN MOSTRA, nei locali della canonica di Passons (in via Villalta 2), produzioni del cervignanese Giuseppe Zigaina (nato nel 1924 e scomparso nel 2015), degli udinesi Giorgio Celiberti (1929), Carlo Ciussi (1930-2012), Getulio Alviani (1939-2018) e dei fratelli Afro (1912-1976) e Mirko (1910-1969) Basaldella. E ancora: si potranno ammirare grafiche del triestino Luigi Spacal (1907-2000) e opere del pittore e incisore di area goriziana Zoran Music (1909-2005). L'evento gode del patrocinio del Comune di Pasian di Prato e dall'Anbima regionale, non casualmente: il progetto, infatti, si pone l'obiettivo di unire all'arte visiva quella musicale, offrendo al pubblico l'occasione di ascoltare, nella sede dell'esposizione, le esibizioni di piccoli e grandi concertisti della scuola di musica del Gruppo Folkloristico di Passons.

TRE GLI APPUNTAMENTI, previsti per la giornata del vernissage (il primo giugno, appunto, alle 20.30) e poi per il 4 e il 16 giugno, alle 19. Nella serata musicale conclusiva ai ragazzi della scuola di Passons si affiancherà il Rachel Gould Quartet, che impreziosirà la circostanza. Rachel Gould, americana, è una delle cantanti jazz più originali, sensibili e coinvolgenti della scena contemporanea: le sue capacità sono unanimemente riconosciute da musicisti e intenditori, anche grazie alle collaborazioni vantate con Chet Baker, Woody Herman, Dave Liebman e Sal Nistico. La voce di Rachel sarà accompagnata dallo sloveno Marko Cèpak, alla chitarra, da Simone Serafini, al contrabbasso, e dal batterista austriaco Klemens Marktl. Grandi tele e piccoli disegni, pittura e grafica, forma e colore, musica e ritmo dialogheranno insieme, dunque, immergendo il visitatore nell'avvolgente atmosfera dell’arte. Nella cerimonia inaugurale i contenuti e la strutturazione della rassegna saranno illustrati dall'esperto Didier Zompicchiatti. La mostra, curata da Davide Zampis, si potrà visitare tutti i fine settimana, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sono previste aperture straordinarie, previo contatto con le associazioni (info@ombradelcampanile.it e info@bandapassons.it).