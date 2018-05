‘Winearound - Vini e Dintorni’ approda a Lignano

LIGNANO - Il festival enogastronomico itinerante ‘Winearound - Vini e Dintorni’ approda per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è dall'1 al 2 giugno nel comune di Lignano Sabbiadoro, all’interno del Parco del Mare in Località Lignano Pineta, con accessi da Viale a Mare e da Lungomare Alberto Kechler. L'evento è organizzato dall'associazione FoodAround, in collaborazione con la guida Vinibuoni d'Italia edita dal Touring Club Italiano, con il patrocinio del Comune di Lignano e di Promo Turismo Fvg ed il supporto di Lignano Pineta e Fondazione Italiana Sommelier Friuli Venezia Giulia.

DEGUSTAZIONE E MOSTRA MERCATO - Oltre 500 vini da tutta Italia in degustazione, con 16 cantine del territorio che propongono le loro etichette in assaggio e vendita, e i banchi di degustazione della guida Vinibuoni d'Italia, dedicati ai vini da vitigni autoctoni e agli spumanti Italiani. E inoltre una selezione di birre artigianali del Friuli Venezia Giulia e tipicità gastronomiche locali.

RISTORAZIONE - La parte gastronomica del festival vede anche un ricco menu con specialità di carne e pesce, salumi e formaggi tipici, da abbinare ai vini e alle birre in degustazione, a cura dei ristoranti BBQ Garden Grill e La Granseola e dell'associazione FoodAround.

DEGUSTAZIONI GUIDATE - Ogni giorno vengono proposti due percorsi tematici, dedicati ai vitigni tipici del Friuli Venezia Giulia, con un vero e proprio tour all'interno delle interpretazioni dei varietali, guidato da Giovanni Munisso, tecnologo alimentare e divulgatore enologico, in cui saranno protagoniste le etichette delle cantine presenti. Sarà possibile iscriversi alle degustazioni guidate sia alle casse dell'evento, fino ad esaurimento posti, oppure in prevendita sul sito winearound.it per approfittare delle offerte.

A PROVA DI FAMIGLIA - Non mancherà uno spazio ludico/creativo dedicato ai più piccoli, per chi vorrà partecipare al festival con tutta la famiglia.

DATE E ORARI - Il festival avrà luogo dall'1 al 2 giugno, all'interno del Parco del Mare di Lignano Pineta, dalle 17 alle 24. L'ingresso all'evento è libero e i visitatori potranno acquistare direttamente in cassa durante la manifestazione o in prevendita sul sito www.winearound.it le degustazioni desiderate o il ‘Percorso assaggio’, che consente l'assaggio di tutti i vini presenti alla manifestazione.

UN FESTIVAL SMART - WineAround sarà anche all'insegna dei pagamenti e acquisti ‘smart’, grazie a Satispay, il sistema di pagamento tramite app su smartphone ormai diffuso in tutta Italia, con uno cashback del 10% per chi lo utilizzerà per acquistare le degustazioni, e Clicknbuy il rivoluzionario sistema di acquisto perfezionato da Enosocial, partner della guida Vinibuoni d'Italia, che consente ai visitatori di acquistare le etichette delle aziende aderenti con una semplice foto della bottiglia, ricevendole comodamente a casa.

EVENTI OFF - Nelle enoteche e ristoranti di Lignano aderenti saranno proposte degustazioni a tema nei giorni precedenti la manifestazione.