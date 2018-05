UDINE - Primo Consiglio comunale per la neo amministrazione Fontanini. Il sindaco si è presentato a palazzo d'Aronco poco prima delle 18, fermandosi con i giornalisti per sottolienare il proprio disappunto sul fatto che una cinquantina di persone (forse qualcosa di più) non ha potuto entrare per le stringenti norme di sicurezza sulla capienza dell'edificio. «Il popolo deve poter assistere alle sedute del Consiglio», ha tuonato il sindaco. «Mi dispiace per i cittadini: potevamo attrezzarci e preparare uno schermo all'esterno».

«Oggi inizia la mia amministrazione - ha aggiunto - abbiamo una maggioranza, abbiamo gli assessori e quindi iniziamo ad amministrare questa città in base al programma che ha ricevuto il consenso degli elettori e che io ho l'impegno di portare avanti». Nessun obbligo di dimissioni dal Consiglio per gli assessori, come ha messo in evidenza lo stesso Fontanini, che si è impegnato a risolvere anche la questione del battacchio della campana del municipio. «Oggi non ha suonato: con la dovuta calma ma con la giusta determinazione, sistemerò anche questa cosa".