Concerto di Vasco: scoperti venditori abusivi di biglietti e fascette

LIGNANO – L’arrivo di grandi nomi della musica si porta dietro, come al solito, decine di venditori ambulanti in cerca di affari. E’ successo anche domenica a Lignano, dove i fans di Vasco Rossi si sono trovati davanti bagarini pronti a vendere un biglietto a 150 euro insieme al materiale promozionale del Komandante (sciarpette, maglie, cappellini). Un’attività che è stata monitorata e contrastata dalla Polizia di Udine, che ha operato in collaborazione con la Polizia locale di Lignano. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Sono state 12 le persone finite nei guai, tutte provenienti dalla Campania, per la maggior parte pregiudicate per reati di falso e contraffazione. Un gruppo che è stato allontanato dalla provincia di Udine con un foglio di via firmato dal Questore Claudio Cracovia. Per i prossimi due anni non potranno fare ritorno in Friuli. La loro colpa è stata quella di tentare di piazzare alcuni biglietti prima del concerto e di vendere fascette del Blasco non originali (una trentina quelle che sono state sequestrate).