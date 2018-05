Il sindaco ai vandali: “Se vi individueranno pagherete i danni”

PONTEBBA – E’ arrabbiato e deluso il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, come confessa lui stesso su Facebook. Arrabbiato e deluso per le scritte e i disegni apparsi da qualche settimana sui beni pubblici, «segno di inciviltà e disprezzo per la proprietà collettiva e soprattutto per il proprio paese». A denunciare quanto accaduto è il primo cittadino del centro montano, che conferma come i vandali abbiamo agito imbrattando un po’ di tutto: cartelli stradali, bidoni delle immondizie, pannelli informativi, corriere, il palaghiaccio.

«Non accetto comportamenti che rovinino materiali o strutture realizzate con i soldi di tutti i cittadini – sottolinea Buzzi –. A questi incivili e maleducati dico che ho informato le forze dell'ordine e che intendo procedere con una querela per danneggiamento e imbrattamento di pubblica proprietà! Se vi individueranno pagherete i danni arrecati!!».