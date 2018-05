Gli chiede un'informazione e gli sfila un Rolex da 7 mila euro

CODROIPO – Con la scusa di chiedere un’informazione, una donna è riuscita a sfilare un Rolex da 7000 euro dal polso si un anziano. E’ accaduto domenica 27 maggio a Codroipo. Vittima del furto un 75enne del posto che stava camminando in centro.

L’uomo è stato avvicinato da una donna, con un accento dell’Est Europa, la quale, con la scusa di chiedere dove si trovasse una strada, l’ha distratto riuscendo a togliergli il prezioso orologio. La donna se l’è data a gambe prima che il 75enne si accorgesse di essere stato derubato. L’uomo, affranto per quanto accaduto, non ha potuto fare altro che denunciare il fatto ai carabinieri. Sono in corso le indagini del caso.