Infortunio sul lavoro a Codroipo: ferito un 47enne

CODROIPO – Infortunio sul lavoro a Codroipo. Un uomo di 47 anni è rimasto ferito alla testa mentre era intento a cambiare una bombola di gas. L’incidente è avvenuto alla Friulfrigo. Come riferisce il Gazzettino, l’operaio ha riportato una lesione lacero contusa.

A colpire l’uomo al capo sarebbe stata una delle valvole della bombola. Le cause dell’infortunio sono ancora da chiarire. Immediati i soccorsi, con il personale medico del 118, inviato dalla Sores, che ha raggiunto l’azienda per prestare le prime cure al ferito. Sul posto anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la bombola.

L’operaio se l’è cavata con qualche punto di sutura e una grande spavento.