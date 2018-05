Auto contro camion sulla Napoleonica: ferito un uomo

CODROIPO - Auto contro camion sulla Napoleonica. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 29 maggio, a Rivolto. La strada regionale è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.

I FATTI - Per cause in fase di accertamento, un autocarro si è scontrato con una Peugeot. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un uomo di 74 anni del posto, M.A. queste le sue iniziali. Illeso invece l'autista del tir, G.A. le sue iniziali, di Udine, 58 anni.

I SOCCORSI - Pronta la chiamata al numero unico, 112. Dalla centrale Sores di Palmanova sono stati inviati sul posto unambulanza e l’elicottero del 118 partito da Campoformido. Assieme ai sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo che hanno dato supporto al personale medico e hanno estratto l'anziano dalla Peugeot, finita dentro un fosso. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale del Medio Friuli, intervenuta con due pattuglie per i rilievi e la viabilità.