Ferrage: a ‘La Pecora Nera’ la presentazione del bizzarro robot

UDINE - A Udine, mercoledì 30 maggio, alle 18 alla Liberia La Pecora Nera (via Gemona), saranno l'attrice Natalie Norma Fella e l'illustratore Massimiliano Gosparini a dare voce, gesto e vita a Ferrage. E, insieme a Fabio Varnerin (autore del testo), racconteranno - oltre alle avventure del piccolo robot - come e quando sostenere questa nuova creatura attraverso la campagna di crowdfunding, lanciata a partire proprio dal 30 maggio sulla piattaforma produzionidalbasso.com e fino al 15 luglio: i fondi raccolti (non mancheranno le ricompense ‘robotiche’!) serviranno a finanziare un primo studio dello spettacolo teatrale che sarà presentato a In\VisibleCities, il festival urbano e multimediale che si svolgerà a Gorizia nel mese di ottobre.

IL PERSONAGGIO - Ferrage nasce quasi per caso dallo strano lavoro di un vecchio sarto, che lo costruisce per tenerlo con sè come bastone della propria vecchiaia, in un periodo nel quale tantissimi sono i tentativi di sostituire all'essere umano ogni tipo di macchina tecnologica. Ferrage si prende molto sul serio e si impegna a tal punto a sostituire l'uomo che finisce per provare sentimenti, coltivare interessi, sognare, sbagliare, costruire cose. Tra mille avventure fatte di lavoro, strambe amicizie e singolari incontri, Ferrage è il piccolo robot che è dentro ciascuno di noi.