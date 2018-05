Tutor disattivati anche sulle autostrade del Fvg

UDINE – Il sistema di controllo della velocità media ‘Tutor’ è stato disattivato su tutte le autostrade d’Italia, e quindi anche su quelle del Fvg (A23, A28, A34 e A57 e A4). Così ha deciso una sentenza della Corte d’Appello di Roma nata dal contenzioso tra Autostrade per l’Italia e la Craft, azienda che rivendica i diritti sul brevetto del Tutor.

I CONTROLLI CONTINUERANNO - Questo non vuol dire che i controlli sulla velocità degli automobilisti non ci saranno più. Anche perché da quando il Tutor è entrato in funzione, il numero di incidenti, sulla rete autostradale italiana, è diminuito, con un calo addirittura del 70% del numero di vittime. Previsti quindi più controlli ‘mobili’ da parte della Polizia stradale.

SI ATTENDE UNA MODIFICA DEL SOFTWARE - Tutto in attesa che il sistema operativo che faceva funzionare i Tutor (e che è finito nel contenzioso) venga modificato consentendo ai gestori delle autostrade (Autovie Venete e Autostrada per l’Italia in Fvg) di riaccendere il sistema di monitoraggio della velocità media.