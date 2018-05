TARVISIO - A molti non è passato inosservato quel ciclista vestito in giallo. «Somiglia a Giovanni, quello del trio». Qualcuno ha provato a salutarlo, ed effettivamente lui ha risposto. Nessun sosia, era lui, Giovanni Storti, uno dei componenti del trio comino Aldo, Giovanni e Giacomo, che è transitato per Tarvisio in bicicletta. La sua 'missione' è percorrere la distanza tra Vienna e Milano sulle due ruote. L'ha incontrato anche il sindaco del capoluogo della Valcanale, Renzo Zanette, che su Facebook ha scritto: «Giovanni, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, di passaggio a Tarvisio. Con la bicicletta, da Vienna a Milano, transitando sulla nostra stupenda ciclovia».

IL VIDEO SUL CONFINE - Giovanni, giunto all'ex valico di Coccau, non ha mancato di mettere in mostra il suo consueto senso dell'umorismo, girando un video nel quale ha ringraziato l'Austria intonando un'improbabile inno nazionale per le emozioni che quel Paese gli ha regalato nei 700 km percorsi...

Un binomio, quello di Giovanni con la bicicletta, che è già emersa anche in molti dei suoi film. Il suo obiettivo, in questo caso, è riuscire a pedalare per 1.700 km (tra Vienna e Milano) insieme a un gruppo di amici (un'avventura che può essere seguita sulla pagina Facebook 'Se ce l'ho fatta io'). Tanta fatica ma senza mai perdere lo spirito comico che lo contraddistingue!