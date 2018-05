Auto contro moto in via Cividale: 48enne finisce in ospedale

UDINE – Scontro tra un’auto e una motocicletta in via Cividale, a Udine. Il fatto è accaduto mercoledì 30 maggio in via Cividale. Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, l’incidente ha coinvolto un 72enne alla guida di una Fiat Panda e un 48enne in sella a una moto Bmw.

Sarebbe stata la Panda a immettersi su via Cividale provenendo da via Simonetti e a centrare la motocicletta. Il centauro è finito sull’asfalto ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale medico. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 un’autolettiga. L’uomo è stato portato in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.